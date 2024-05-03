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«Грады» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

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Расчёты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов.

Отмечается, что «российскими военными были поражены три пункта дислокации противника, пять автомобилей, и до 15 человек личного состава.

Ранее российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ.

Также морпехи ЧФ уничтожили украинскую ДРГ на острове в дельте Днепра.

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