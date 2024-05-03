«Грады» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов.
Отмечается, что «российскими военными были поражены три пункта дислокации противника, пять автомобилей, и до 15 человек личного состава.
Ранее российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ.
Также морпехи ЧФ уничтожили украинскую ДРГ на острове в дельте Днепра.