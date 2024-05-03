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Минцифры планирует штрафовать операторов за нарушение оказания услуг иностранцам

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Минцифры России предложило штрафовать операторов от 1 млн руб. до 2 млн руб. за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам.

Соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нему вводится ответственность для операторов связи за нарушение новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам.

Отмечается, что для должностных лиц штраф составит от 100 до 200 тыс. руб.

Ранее Минцифры России предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт.

Также Минцифры России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны.

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