Минцифры России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны

Глава российского Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения законопроекта, запрещающего массовые спам-обзвоны в России.

Об этом Шадаев сказал в рамках форума «Телеком Будущее 2024».

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ведомство фиксирует напряжённое отношение российских абонентов к любым входящим голосовым звонкам. В связи с этим Минцифры намерено ввести запрет на рекламные обзвоны, подчеркнул Шадаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки.