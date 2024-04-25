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Минцифры России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны

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Глава российского Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения законопроекта, запрещающего массовые спам-обзвоны в России.
Минцифры России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны
  • Gettyimages.ru
  • © Liubomyr Vorona

Об этом Шадаев сказал в рамках форума «Телеком Будущее 2024».

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ведомство фиксирует напряжённое отношение российских абонентов к любым входящим голосовым звонкам. В связи с этим Минцифры намерено ввести запрет на рекламные обзвоны, подчеркнул Шадаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки.

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