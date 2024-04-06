В России вводятся штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки.

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Уточняется, что за спам будут штрафовать граждан на 10—20 тыс. рублей, должностных лиц на 20—100 тыс. рублей, а юридических лиц на сумму от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В феврале замглавы Минцифры Александр Шойтов представил во время выступления на форуме национальных достижений «Цифровая экономика» презентацию, из которой следует, что около 5,4 млрд спам-звонков было заблокировано в России с 2022 года.