Минцифры: около 5,4 млрд спам-звонков заблокировано в России с 2022 года
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«Все крупные операторы мобильной связи внедрили функционал блокировки спам-звонков для абонентов. Количество заблокированных спам-звонков: с 2022 года — 5,4 млрд», — цитирует заявление из презентации РИА Новости.
По словам Шойтова, в 2024 году в стране будет завершено создание национальной платформы «Антифрод» по противодействию подмене телефонного номера. В настоящий момент данной системой контролируется 78% номерной ёмкости операторов связи.
«После того, как будут подключены все операторы связи, эта система технически гарантирует невозможность подмены телефонного номера у нас в стране», — указал он.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.