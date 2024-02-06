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Минцифры: около 5,4 млрд спам-звонков заблокировано в России с 2022 года

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Замглавы Минцифры Александр Шойтов представил во время выступления на форуме национальных достижений «Цифровая экономика» презентацию, из которой следует, что около 5,4 млрд спам-звонков было заблокировано в России с 2022 года.
Минцифры: около 5,4 млрд спам-звонков заблокировано в России с 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Все крупные операторы мобильной связи внедрили функционал блокировки спам-звонков для абонентов. Количество заблокированных спам-звонков: с 2022 года — 5,4 млрд», — цитирует заявление из презентации РИА Новости.

По словам Шойтова, в 2024 году в стране будет завершено создание национальной платформы «Антифрод» по противодействию подмене телефонного номера. В настоящий момент данной системой контролируется 78% номерной ёмкости операторов связи.

«После того, как будут подключены все операторы связи, эта система технически гарантирует невозможность подмены телефонного номера у нас в стране», — указал он.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.

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