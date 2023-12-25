Специалист Власов рассказал о способах защиты от телефонного спама

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.

«Первый способ самый жестокий — это не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Для некоторых, кто часто делает заказы в интернет-магазинах или должен общаться с людьми по работе, это практически невозможно. Но если вы пенсионер, не оформляете себе доставку, то лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Это 100%-я защита», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также стоит узнать, предлагает ли мобильный оператор защиту от спама.

Как отметил Власов, спам-звонки не всегда означают, что номер человека оказался в базе данных, которую взломали.

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