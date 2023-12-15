Специалист Гойденко рассказал о психологических приёмах интернет-мошенников

Руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники в интернете.

«Универсальный совет для жителей Урала и в целом для россиян один (и он самый главный) — подумать перед нажатием на ссылку или кнопку, а также перед ответом какому-либо человеку», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил Гойденко, 99% взломов происходят из-за невнимательности.

После перехода по ссылке мошенника пользователь попадает на фишинговую страницу, через которую происходит взлом.

Специалист отметил, что злоумышленники часто просят оказать услугу быстро, пытаясь заставить пользователя не задумываться о своих действиях.

«В такие моменты люди могут делать на автомате вещи, о которых их просит мошенник», — заключил Гойденко.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как защитить личный аккаунт в соцсетях от взлома. По его словам, важно регулярно менять пароли, использовать антивирус и игнорировать подозрительные ссылки.