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Специалист Власов посоветовал регулярно менять пароли в соцсетях

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Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как защитить личный аккаунт в соцсетях от взлома. По его словам, важно регулярно менять пароли, использовать антивирус и игнорировать подозрительные ссылки.
Специалист Власов посоветовал регулярно менять пароли в соцсетях
  • Gettyimages.ru

«Например, человеку пришла какая-либо рассылка — он нажал и перешёл на непроверенный сайт. Оттуда на его телефон или компьютер может быть загружено вредоносное программное обеспечение и похищены его данные, в том числе и пароли», — заявил Власов в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, пароль от аккаунта желательно менять хотя бы раз в полгода.

Ранее аналитики провайдера цифровых услуг рассказали в беседе с RT, почему опасно раздавать домашний интернет гостям.

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