Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний интернет гостям

Аналитики провайдера цифровых услуг рассказали в беседе с RT, почему опасно раздавать домашний интернет гостям. Отмечается, что при подключении к основной домашней сети есть риск передачи вируса или вредоносного ПО, который проник на устройство гостя, например, после работы на незащищённых сайтах.

При этом, как напомнили представители провайдера цифровых услуг «Дом.ру», существует гостевая сеть, которая позволяет подключаться к Wi-Fi-сети другим устройствам в безопасном режиме. Чтобы её подключить, нужно открыть настройки роутера и активировать функцию, объяснили специалисты.

«Это означает, что гости имеют доступ к интернету по отдельному Wi-Fi-каналу и не могут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, что обеспечивает защиту личных данных и устройств хозяев. Кроме этого, владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения», — пояснили эксперты.

Как добавили аналитики, отсутствие функции гостевой сети может привести к утечке данных и доступу злоумышленников к личной информации.

«Вот какую информацию могут получить онлайн-преступники: пароли, логины, учётные записи, банковские данные, трафик и доступ к интернету, данные устройств», — предупредили в компании.

Для большей безопасности домашней сети эксперты рекомендуют не только настраивать гостевую сеть, но и регулярно обновлять программное обеспечение роутера и гаджетов, которые подключаются к сети.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал в беседе с RT о самых популярных мошеннических схемах за последние месяцы.