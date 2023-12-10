Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний интернет гостям
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При этом, как напомнили представители провайдера цифровых услуг «Дом.ру», существует гостевая сеть, которая позволяет подключаться к Wi-Fi-сети другим устройствам в безопасном режиме. Чтобы её подключить, нужно открыть настройки роутера и активировать функцию, объяснили специалисты.
«Это означает, что гости имеют доступ к интернету по отдельному Wi-Fi-каналу и не могут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, что обеспечивает защиту личных данных и устройств хозяев. Кроме этого, владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения», — пояснили эксперты.
Как добавили аналитики, отсутствие функции гостевой сети может привести к утечке данных и доступу злоумышленников к личной информации.
«Вот какую информацию могут получить онлайн-преступники: пароли, логины, учётные записи, банковские данные, трафик и доступ к интернету, данные устройств», — предупредили в компании.
Для большей безопасности домашней сети эксперты рекомендуют не только настраивать гостевую сеть, но и регулярно обновлять программное обеспечение роутера и гаджетов, которые подключаются к сети.
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