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Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний интернет гостям

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Анастасия Румянцева
Аналитики провайдера цифровых услуг рассказали в беседе с RT, почему опасно раздавать домашний интернет гостям. Отмечается, что при подключении к основной домашней сети есть риск передачи вируса или вредоносного ПО, который проник на устройство гостя, например, после работы на незащищённых сайтах.
Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний интернет гостям
  • Gettyimages.ru

При этом, как напомнили представители провайдера цифровых услуг «Дом.ру», существует гостевая сеть, которая позволяет подключаться к Wi-Fi-сети другим устройствам в безопасном режиме. Чтобы её подключить, нужно открыть настройки роутера и активировать функцию, объяснили специалисты.

«Это означает, что гости имеют доступ к интернету по отдельному Wi-Fi-каналу и не могут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, что обеспечивает защиту личных данных и устройств хозяев. Кроме этого, владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения», — пояснили эксперты.

Как добавили аналитики, отсутствие функции гостевой сети может привести к утечке данных и доступу злоумышленников к личной информации.

«Вот какую информацию могут получить онлайн-преступники: пароли, логины, учётные записи, банковские данные, трафик и доступ к интернету, данные устройств», — предупредили в компании.

Для большей безопасности домашней сети эксперты рекомендуют не только настраивать гостевую сеть, но и регулярно обновлять программное обеспечение роутера и гаджетов, которые подключаются к сети.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал в беседе с RT о самых популярных мошеннических схемах за последние месяцы.

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