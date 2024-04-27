Минцифры России предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт

В Минцифры России предложили новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке сим-карт.

«Купить сим-карту можно будет только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить согласно новым правилам», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, законопроект подразумевает, что купить карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж — заключить договор онлайн не представится возможным. В документе также будет указан IMEI, а операторы будут отключать связь, если карта используется с другого устройства.

Законопроект предлагает ограничить регистрацию сим-карт десятью на одного гражданина.

Ранее сообщалось, что операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тыс. сим-карт в неделю.