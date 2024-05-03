Бизнесмен Дотком: угроза отправки сил НАТО на Украину приближает мировую войну

Запад приближает третью мировую войну угрозами ввода войск на Украину.

Об этом в соцсети Х написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его словам, ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются на Западе.

«Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад уже не будет. Третья мировая война между ядерными державами надвигается», — сказал Дотком.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам — участницам альянса официальное предложение о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.

При этом сообщалось, что ряд компаний не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева.