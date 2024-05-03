МВД России: экс-главу Минфина Украины Шлапака объявили в розыск
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* за призывы к насилию против российских военнослужащих.
Позже Министерство внутренних дел России объявило в розыск Наливайченко*.
Также МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.