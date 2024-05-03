МВД России: экс-главу Минфина Украины Шлапака объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* за призывы к насилию против российских военнослужащих.

Позже Министерство внутренних дел России объявило в розыск Наливайченко*.

Также МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.