В СК России возбудили уголовное дело против депутата Рады Наливайченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию против российских военнослужащих.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко. Он подозревается в совершении преступления... возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф» раскрыл планы Киева по физической ликвидации российских военных, участвовавших в спецоперации на Украине, после завершения боевых действий.

В СК России установили, что соответствующие высказывания содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов Российской Федерации.

На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, призвавшей калечить пленных российских военных и причинять тяжкий вред их здоровью.