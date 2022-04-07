Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины
- РИА Новости
Как говорится в сообщении на сайте СК, «это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания». При это в СК отметили, что такие высказывания поддерживаются украинскими властями.
«Своими действиями Гуцол ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения», — заявили в следственном органе.
Российское следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол в рамках расследования.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине.