Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, призвавшей калечить пленных российских военных и причинять тяжкий вред их здоровью.
Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте СК, «это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания». При это в СК отметили, что такие высказывания поддерживаются украинскими властями.

«Своими действиями Гуцол ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения», — заявили в следственном органе.

Российское следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол в рамках расследования.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине.

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