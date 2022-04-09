Депутат Рады объявил о планах Киева по ликвидации участников спецоперации на Украине

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Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф» раскрыл планы Киева по физической ликвидации российских военных, участвовавших в спецоперации на Украине, после завершения боевых действий.

По словам депутата, на Украине уже наладили по этому вопросу работу со спецслужбами США и Великобритании, сотрудники которых помогают установить личности российских военных.

«Нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — цитирует Наливайченко РИА Новости.

Ранее в СК заявили, что по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, призвавшей калечить пленных российских военных и причинять тяжкий вред их здоровью.

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