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Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

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Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулемётного расчёта ВСУ и помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнём из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт противника», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили.

Ранее ВКС России ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T.

Также сообщалось, что ВС России полностью освободили село Бердычи в ДНР.

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