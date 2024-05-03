Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнём из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт противника», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили.
Ранее ВКС России ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T.
Также сообщалось, что ВС России полностью освободили село Бердычи в ДНР.