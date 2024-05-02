Улучшили тактическое положение: ВС РФ полностью освободили село Бердычи в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили село Бердычи в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. Наряду с этим бойцы группировок войск «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю. Общие потери украинских войск за сутки составили до 930 военнослужащих.

Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике очередной населённый пункт. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Бердычи (ДНР), а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс (ДНР)», — говорится в сообщении.

Также были отражены десять контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23, 24, 100, 115-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьёво, Семёновка и Нетайлово (ДНР).

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155-мм гаубицу М777 производства США.

За последние несколько недель российские войска освободили в ДНР населённые пункты Богдановка, Новомихайловка, Новобахмутовка и Семёновка.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии вблизи н. п. Синьковка, Боровая и Купянск (Харьковская область). Отражено пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии неподалёку от н. п. Новосёловское, Стельмаховка (ЛНР) и Кисловка (Харьковская область).

Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона», а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах н. п. Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка (ДНР).

Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Урожайное, Макаровка и Водяное (ДНР). Также была отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны у Старомайорского (ДНР).

Потери противника: до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Орехов (Запорожская область), Михайловка, Ивановка и Тягинка (Херсонская область).

Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.

Наряду с этим средствами ПВО в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».