Населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике полностью освобождён от украинских националистов подразделениями Южной группировки войск ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, уничтожен самолёт МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка ЗРК С-300ПС. Помимо этого, поражены цех производства беспилотных летательных аппаратов и РЛС кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан».

Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Также они улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Красногоровка (ДНР). При этом отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Часов Яр (ДНР) и западнее н. п. Красное (ДНР).

Потери противника — до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны вблизи н. п. Новоегоровка и Новосёловское (ЛНР), а также Оливовского Яра.

Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Ленинское и Новокалиново (ДНР).

За сутки отражено восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ возле н. п. Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское (ДНР).

ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

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Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны возле н. п. Высшетарасовка, Никополь (Днепропетровская область), Берислав и Золотая Балка (Херсонская область).

Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

К тому же поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах. Средствами ПВО за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».