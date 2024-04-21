Минобороны: ВС России полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР

В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке ведомства. Также отмечается, что российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВС Украины в районе населённого пункта Красногоровка ДНР. Ранее система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» помогла внедорожнику с военнослужащими Вооружённых сил России уйти от украинских дронов-камикадзе.