Минобороны: ВС России полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
- РИА Новости
«Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке ведомства.
Также отмечается, что российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВС Украины в районе населённого пункта Красногоровка ДНР.
Ранее система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» помогла внедорожнику с военнослужащими Вооружённых сил России уйти от украинских дронов-камикадзе.