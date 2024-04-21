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Минобороны: ВС России полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.
Минобороны: ВС России полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке ведомства.

Также отмечается, что российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВС Украины в районе населённого пункта Красногоровка ДНР.

Ранее система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» помогла внедорожнику с военнослужащими Вооружённых сил России уйти от украинских дронов-камикадзе.

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