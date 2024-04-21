РИА Новости: система РЭБ «Волнорез» помогла военным уйти от дронов ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» помогла внедорожнику с военнослужащими Вооружённых сил России уйти от украинских дронов-камикадзе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика комплекса, беспилотники пытались атаковать автомобиль с российскими военными, но падали, не долетая до него.

«Так они ехали, а FPV-дроны противника как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что система РЭБ «Волнорез» не позволила украинскому БПЛА поразить систему «Солнцепёк».