РИА Новости: система РЭБ «Волнорез» помогла военным уйти от дронов ВСУ
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика комплекса, беспилотники пытались атаковать автомобиль с российскими военными, но падали, не долетая до него.
«Так они ехали, а FPV-дроны противника как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что система РЭБ «Волнорез» не позволила украинскому БПЛА поразить систему «Солнцепёк».