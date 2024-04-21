Пентагон пообещал доставить боеприпасы Украине за несколько дней
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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По его словам, у Пентагона очень развитая логистическая сеть, которая позволяет перемещать снаряжение очень быстро, как это было раньше.
Как сказано в материале, боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в ФРГ.
Райдер добавил, что в первом после долгого перерыва пакете помощи важное место займут зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.
Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё большее погружение Соединённых Штатов Америки в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско.