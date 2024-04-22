Вслед за Богдановкой: подразделения Южной группировки войск полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике полностью освобождён от украинских националистов, сообщили в Минобороны России. Подразделения Южной группировки войск ВС РФ также улучшили тактическое положение по переднему краю. Успехов в течение прошедших суток также добились бойцы группировок войск «Центр», «Восток» и «Запад», они, в частности, заняли более выгодные рубежи. Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии был поражён позиционный район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение прошедших суток было нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22, 23, 28, 41, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Богдановка и Победа (ДНР).

Потери ВСУ составили: до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Накануне бойцы Южной группировки войск освободили Богдановку. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что освобождение этого населённого пункта откроет перед ВС РФ новые стратегические возможности и станет ещё одним одним шагом на пути к окружению Часова Яра (ДНР).

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Кроме того, в течение прошедших суток подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Терны (ДНР). В районе н. п. Григоровка (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения Нацгвардии («Азов»*). Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24, 47, 100 и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Первомайское, Семёновка, Нетайлово и Бердычи (ДНР). ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, БМП Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Старомайорское, Угледар, Урожайное (ДНР) и Червоное (Запорожская область). Потери ВСУ: до 95 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Работино, Новоандреевка и Степовое (Запорожская область). Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 240 украинских беспилотных летательных аппаратов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.