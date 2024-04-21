«Противника выдавливают метр за метром»: бойцы группировки «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: бойцы группировки «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
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21 апреля 2024
Бойцы ВСУ активно занимаются мародёрством на подконтрольном им правом берегу Днепра, заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
По его словам, в самом Херсоне открыто заниматься мародёрством украинские военные боятся, но в сёлах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева.
«Грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вээсушников, увозят в направлении Одессы», — цитирует его РИА Новости.
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Система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» помогла внедорожнику с военнослужащими ВС РФ уйти от украинских дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика комплекса.
«Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись», — сказал собеседник агентства.
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Главные события спецоперации, произошедшие 20 апреля, — в видео RT.Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 20 апреля
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Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу М777 американского производства, обстреливавшую Белгород, рассказал РИА Новости артиллерист из группировки войск прикрытия госграницы с позывным Марио.
По его словам, из этой гаубицы вёлся огонь по мирному населению. Артиллеристы получили координаты цели, после чего выбрали огневую позицию и посмотрели место.
«Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — пояснил он.
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Военнослужащие штурмовой группы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевых действий на Купянском направлении захватили позиции ВСУ и взяли в плен военнослужащих передового наблюдательного пункта украинских войск.
«После массированного артиллерийского удара, после которого лесополосу и исходный район ВСУ трудно узнать, начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие манёвренные броски и ближний контакт с противником. В ходе прохождения все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и информировать о возможных очагах сопротивления в окопах. Тут в дело идут ручные наступательные гранаты и гранатомёты. Противника выдавливают метр за метром, зачищая позиции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Одним из взятых в плен оказался старший лейтенант ВСУ, которого оглушило.
«Его напарник, который капитаном был, «дал по тапкам», бросив и автомат, и свои документы. Хотя бы одного офицера взяли, ещё двух военных теробороны взяли. На всё про всё ушло три дня», — сказал стрелок штурмового подразделения с позывным Лось.