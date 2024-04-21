«Противника выдавливают метр за метром»: бойцы группировки «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: бойцы группировки «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении военнослужащие штурмовой группы подразделения группировки войск «Запад» захватили позиции ВСУ и взяли в плен бойцов передового наблюдательного пункта противника. Как отметил один из российских военнослужащих, речь идёт об одном офицере и двух военных территориальной обороны.

РИА Новости