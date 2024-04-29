«В результате активных действий»: бойцы группировки войск «Центр» освободили Семёновку в ДНР

Населённый пункт Семёновка в Донецкой Народной Республике освобождён подразделениями группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ. При этом отражено десять контратак штурмовых групп ВСУ, в том числе возле Семёновки. За последние десять дней российские войска также освободили в ДНР населённые пункты Богдановка, Новомихайловка, Новобахмутовка. Кроме того, в течение прошедших суток ВС РФ поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

В Донецкой Народной Республике освобождён очередной населённый пункт, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Семёновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

При этом за сутки отражено десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле н. п. Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семёновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

За последние десять дней российские войска освободили в ДНР населённые пункты Богдановка, Новомихайловка, Новобахмутовка.

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В то же время подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии вблизи н. п. Григоровка (ДНР), Синьковка (Харьковская область) и Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, были отражены три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе н. п. Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Красногоровка и Константиновка (ДНР).

Потери противника составили: до 395 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны неподалёку от н. п. Старомайорское, Водяное (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Также они отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР). Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии возле н. п. Степногорск и Преображенка (Запорожская область). Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.