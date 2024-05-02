МО: ВСУ потеряли за сутки до 270 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона» и бригадам ВСУ, их потери составили до 270 солдат.

AP

Об этом сообщило Минобороны России. «Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР.