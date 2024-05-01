Ударами авиации, огнём ракетных войск: ВС РФ поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг»

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг», сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО в течение прошедших суток сбили 29 украинских БПЛА, пять управляемых авиационных бомб Hammer (Франция) и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Общие потери украинских войск составили до 970 военнослужащих.

В течение прошедших суток ударами российских войск был поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники сообщил, что российские войска ударили по штабу ВС Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Кроме того, средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

Кроме того, военкор RT Влад Андрица пообщался с командиром 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка — Змеем. Российский военный вместе с бойцами 28 дней был в окружении на Берховском водохранилище (ДНР).

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Ситуация на линии фронта

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Загоруйковка (Харьковская область), Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ возле н. п. Андреевка, Курдюмовка и Константиновка (ДНР).

Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР).

Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Соловьёво, Семёновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм лёгкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах н. п. Луговское (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты неподалёку от н. п. Каменское (Запорожская область), Ивановка и Степовое (Херсонская область). Противник потерял до 20 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США.