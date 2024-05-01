Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

Войска России в течение последних суток нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг», сообщает российское Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах», — говорится в сводке министерства.

Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска ударили по местам дислокации солдат ВСУ на северной окраине Харькова.