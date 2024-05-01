Над четырьмя регионами России: средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ночь на 1 мая
МО РФ: в ночь на 1 мая над регионами России сбито шесть украинских БПЛА
- РИА Новости
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01 мая 2024
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери.
Всего было сбито три украинских дрона, никто не пострадал.
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Военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Центр» проводят тренировки на новейших танках Т-90М «Прорыв» на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
«На занятиях экипажи танков отрабатывают навыки стрельбы на различные дистанции как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, а также совершенствуют навыки вождения боевой машины и выполнения приёмов скоростного маневрирования в различных условиях», — говорится в сообщении.
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Главные события в зоне СВО за 30 апреля.Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 30 апреля
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО.
Он, в частности, отметил необходимость наращивания поставок вооружения, техники и средств поражения для поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации.
«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учётом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», — отметил Шойгу.
В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений ВС России в районах боевых действий и тыловой зоне СВО.
Глава ведомства поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.
Кроме того, Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищённости личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
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Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.
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Губернатор Рязанской области Павел Малков также отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на регион проводится проверка. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате падения одного БПЛА были выбиты стёкла в строящемся доме в пригороде Воронежа. Пострадавших нет.
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В ночь на 1 мая пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.