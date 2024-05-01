RT в Telegram
Подпишись

Над четырьмя регионами России: средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ночь на 1 мая

МО РФ: в ночь на 1 мая над регионами России сбито шесть украинских БПЛА

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Войска киевского режима в течение ночи предприняли очередные попытки совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, действия ВСУ были пресечены, уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Воронежской, Курской и Рязанской областей.
Над четырьмя регионами России: средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ночь на 1 мая
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 01 мая 2024

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери.

    Всего было сбито три украинских дрона, никто не пострадал.

  • Военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Центр» проводят тренировки на новейших танках Т-90М «Прорыв» на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

    «На занятиях экипажи танков отрабатывают навыки стрельбы на различные дистанции как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, а также совершенствуют навыки вождения боевой машины и выполнения приёмов скоростного маневрирования в различных условиях», — говорится в сообщении.

  • Главные события в зоне СВО за 30 апреля.

    Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 30 апреля

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО.

    Он, в частности, отметил необходимость наращивания поставок вооружения, техники и средств поражения для поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации.

    «Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учётом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», — отметил Шойгу.

    В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений ВС России в районах боевых действий и тыловой зоне СВО.

    Глава ведомства поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

    Кроме того, Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищённости личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения.

    • Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск

  • Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.

  • Губернатор Рязанской области Павел Малков также отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на регион проводится проверка. По предварительной информации, пострадавших нет.

  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате падения одного БПЛА были выбиты стёкла в строящемся доме в пригороде Воронежа. Пострадавших нет.

  • В ночь на 1 мая пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России. 

    «Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить