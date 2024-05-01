Над четырьмя регионами России: средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ночь на 1 мая

МО РФ: в ночь на 1 мая над регионами России сбито шесть украинских БПЛА

Войска киевского режима в течение ночи предприняли очередные попытки совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, действия ВСУ были пресечены, уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Воронежской, Курской и Рязанской областей.

РИА Новости