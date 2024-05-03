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Россиян предупредили, какие болезни могут обостряться после майских праздников

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Анастасия Румянцева
Опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников.
Россиян предупредили, какие болезни могут обостряться после майских праздников
  • Gettyimages.ru

Соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что болезни, с которыми люди сталкиваются после майских праздников, можно поделить на три категории: проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и травмы.

«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в жёлчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса, особенно в сочетании с тяжёлым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — предупредил эксперт.

По его словам, если человек не занимается спортом, в его жизни мало физической активности, то работа в огороде, особенно вниз головой, как минимум приведёт к учащению пульса, головокружению и боли в мышцах.

«Кроме того, люди часто забывают пользоваться солнцезащитными средствами. Длительное пребывание на солнце чревато ожогами, так как солнце в мае уже достаточно активно», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что катание на самокатах и велосипедах чревато ушибами, иногда переломами, причём не только у катающегося, но и у тех, кого он может задеть или сбить.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев добавил, что открытие дачного сезона зачастую сопровождается травмами от садовых инструментов.

«Если человек порежется и в рану попадёт земля, вполне возможно заражение возбудителем столбняка. Столбняк — опасная инфекция, мишенью которой становится нервная система. Рану необходимо как можно скорее обработать антисептиком и сразу же ехать в больницу. Отскочившая веточка, щепка или окалина может попасть в глаз. Летом к офтальмологам обращается на 30% больше людей, в основном дачники. Обязательно используйте защитные очки», — посоветовал собеседник RT.

Также в этот период возрастает число спортивных травм, в том числе полученных в результате катания на велосипедах, самокатах и гироскутерах, игр в командные виды спорта, отметил он.

По словам главного врача клиники «МАММА», кандидата медицинских наук Антона Иванова, весна — период обострения всех хронических заболеваний.

«Со стороны желудочно-кишечного тракта это язвенные болезни, со стороны дыхательной системы — бронхопневмонии. Разные простудные заболевания, в том числе герпес, цистит. Также большое внимание мы обращаем на пациентов, у которых есть так называемая сезонная аллергия», — пояснил он.

Ранее эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.

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