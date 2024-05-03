Россиян предупредили, какие болезни могут обостряться после майских праздников

Опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что болезни, с которыми люди сталкиваются после майских праздников, можно поделить на три категории: проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и травмы.

«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в жёлчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса, особенно в сочетании с тяжёлым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — предупредил эксперт.

По его словам, если человек не занимается спортом, в его жизни мало физической активности, то работа в огороде, особенно вниз головой, как минимум приведёт к учащению пульса, головокружению и боли в мышцах.

«Кроме того, люди часто забывают пользоваться солнцезащитными средствами. Длительное пребывание на солнце чревато ожогами, так как солнце в мае уже достаточно активно», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что катание на самокатах и велосипедах чревато ушибами, иногда переломами, причём не только у катающегося, но и у тех, кого он может задеть или сбить.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев добавил, что открытие дачного сезона зачастую сопровождается травмами от садовых инструментов.

«Если человек порежется и в рану попадёт земля, вполне возможно заражение возбудителем столбняка. Столбняк — опасная инфекция, мишенью которой становится нервная система. Рану необходимо как можно скорее обработать антисептиком и сразу же ехать в больницу. Отскочившая веточка, щепка или окалина может попасть в глаз. Летом к офтальмологам обращается на 30% больше людей, в основном дачники. Обязательно используйте защитные очки», — посоветовал собеседник RT.

Также в этот период возрастает число спортивных травм, в том числе полученных в результате катания на велосипедах, самокатах и гироскутерах, игр в командные виды спорта, отметил он.

По словам главного врача клиники «МАММА», кандидата медицинских наук Антона Иванова, весна — период обострения всех хронических заболеваний.

«Со стороны желудочно-кишечного тракта это язвенные болезни, со стороны дыхательной системы — бронхопневмонии. Разные простудные заболевания, в том числе герпес, цистит. Также большое внимание мы обращаем на пациентов, у которых есть так называемая сезонная аллергия», — пояснил он.

Ранее эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.