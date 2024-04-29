Врач предупредила, что отсутствие аппетита может быть симптомом болезней почек

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.

«Почки — «молчаливый» орган, поэтому в отсутствие острой патологии человек может долгое время не обращать внимание на немотивированную слабость, повышенную усталость, головокружение, обычно связывая это с перенапряжением на работе. Однако эти жалобы могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться», — рассказала Парабина.

По её словам, пациенты обычно обращаются за помощью либо с болями в области поясницы, либо с изменением цвета мочи, либо с выраженными отёками.

«В первых двух случаях можно предположить у пациента острую урологическую патологию: мочекаменную болезнь, гнойный пиелонефрит, геморрагическую («мышиную») лихорадку, во втором случае — исключить или подтвердить аутоиммунную патологию. Это лишь немногие очевидные симптомы, которые приводят пациента в кабинет нефролога, в остальных случаях симптомы могут долго быть незамеченными», — предупредила собеседница RT.

К сожалению, как добавила врач, в перечень стандартных медицинских осмотров не входят биохимические показатели почечной функции, и поэтому заболевания почек на ранних стадиях часто остаются не диагностированы.

«Перечень обследований для диагностики функции почек должен включать общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови на мочевину и креатинин, а также ультразвуковое исследование почек», — добавила специалист.

Врач отметила, что высокий риск развития почечных заболеваний — у людей, имеющих в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Парабина подчеркнула, что для профилактики болезней почек прежде всего важна правильная диета.

«Необходимо ограничить употребление соли, соблюдать калорийность питания и белковую нагрузку, так как одной из причин повышения креатинина является избыток белка и соли в рационе. Кроме того, необходимо регулярно обследоваться, так как органы неразрывно связаны друг с другом и нарушение функций одного влечёт за собой нарушение функций второго», — заключила она.

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