Гематолог назвала последствия веганства и вегетарианства для здоровья ребёнка

Врач-гематолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгения Томова рассказала в беседе с RT, как веганство и вегетарианство вредят ребёнку, а также с какими жалобами обращаются к врачу дети, не употребляющие продукты животного происхождения.

«В продуктах животного происхождения есть необходимые элементы, которые не могут поступить в организм с растительной пищей: белок со всеми важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D, железо. Компенсировать их дефицит, кроме как приёмом лекарственных препаратов, невозможно. Эта ситуация часто выходит из-под родительского контроля, и ребёнок лишается необходимых веществ», — подчеркнула собеседница RT.

К педиатру такие дети приходят чаще всего изначально с недостатком веса, объяснила эксперт.

«В запущенных, тяжёлых случаях отмечается задержка физического и психомоторного развития. У ребёнка отсутствуют микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма, работы метаболизма», — предупредила Томова.

Отвечая на вопрос, может ли ребёнок с определённого возраста перейти на вегетарианство или веганство без негативных последствий, врач пояснила, что с точки зрения здоровья детям раннего возраста, до пубертата, она бы не рекомендовала подобные диеты.

«И в пубертатный период тоже, потому что даже с психологической стороны вопроса ребёнок должен сделать такой выбор сам. Мы начинаем введение свободного прикорма по аналогичному принципу: ребёнок должен сам выбрать продукты, которые он будет есть. Мы предоставляем выбор из нескольких продуктов, которые составляют полноценный рацион. В нём присутствуют и клетчатка, и овощи, и мясо. Однообразное питание никак не может восполнить все потребности растущего организма», — рассказала специалист.

После пубертата, примерно после 15 лет, когда стабилизируется гормональный фон, можно предоставить подобный выбор ребёнку, пояснила она.

«Но всё равно это должно проводиться под чётким медицинским контролем: с мониторингом показателей всех биохимических параметров. И конечно, требуется восполнение элементов, содержащихся в продуктах животного происхождения», — добавила врач.

Она также предупредила, что если беременная женщина придерживается вегетарианства или веганства и не ведёт правильный мониторинг своих показателей, то, скорее всего, у неё есть железодефицит в той или иной степени, который передаётся внутриутробно ребёнку.

«В этом случае малыш изначально родится с низким депо железа. Далее, в период интенсивного роста, в первый год жизни, начнёт развиваться анемия. Дефицит железа приводит к гипоксии, нарушению физического и психомоторного развития, задержке моторных навыков, набор веса происходит медленнее», — предупредила гематолог.

Также, по её словам, отмечается вторичное иммунодефицитное состояние, белковый дефицит.

«Помимо этого, позднее у таких детей наблюдается нехватка кальция, в связи с чем происходит позднее прорезывание зубов, сами зубы мягкие, появляются частые кариесы», — заявила врач.

Эксперт подчеркнула, что, если пара вегетарианцев решила завести ребёнка, «тут необходимо включить дополнительный мониторинг».

«Должны проводиться биохимические анализы у мамы, чтобы не пропустить дефицит многих микроэлементов: белка, кальция, витамина D, железа, В12», — пояснила врач.

Когда в шесть месяцев начинает вводиться прикорм, ребёнок должен получать абсолютно все микроэлементы, только это способствует правильному развитию, объяснила она.

«Поэтому веганство детям противопоказано. Вегетарианство возможно рассмотреть в более сознательном возрасте, когда основной рост организма уже произошёл. И это всё-таки должно быть выбором самого ребёнка, а не навязываться родителями», — заключила собеседница RT.

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