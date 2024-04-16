Блогера Лютого приговорили к восьми годам по делу о смерти грудного ребёнка

Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима по делу о смерти его грудного ребёнка от истощения.

Об этом объединённая пресс-служба судов Краснодарского края сообщила в Telegram-канале.

Также суд назначил блогеру штраф в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд в Сочи назначил два года исправительных работ Оксане Мироновой — сожительнице Лютого и матери скончавшегося от истощения младенца.

Родственники Мироновой считают, что блогер-сыроед хотел поставить эксперимент и попытался вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.