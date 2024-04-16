Блогера Лютого приговорили к восьми годам по делу о смерти грудного ребёнка
Об этом объединённая пресс-служба судов Краснодарского края сообщила в Telegram-канале.
Также суд назначил блогеру штраф в размере 100 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд в Сочи назначил два года исправительных работ Оксане Мироновой — сожительнице Лютого и матери скончавшегося от истощения младенца.
Родственники Мироновой считают, что блогер-сыроед хотел поставить эксперимент и попытался вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.