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Родственники матери умершего в Сочи младенца заявили, что блогер-сыроед хотел воспитать праноеда

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Родственники 33-летней Оксаны Мироновой, чей ребёнок умер в Сочи, считают, что её сожитель, блогер-сыроед Максим Лютый, якобы хотел поставить эксперимент и попытаться вырастить из сына праноеда — человека, который питается лишь энергией солнца.
Родственники матери умершего в Сочи младенца заявили, что блогер-сыроед хотел воспитать праноеда
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

«Он не давал ребёнка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он хотел воспитать человека, который только солнцем питается. Он не хотел [везти сына к врачам], а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила. Когда ребёнок умер, она никому не сказала, даже её мать узнала об этом только 14 марта», — рассказала RT собеседница.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, она задержана.

Ранее источник сообщил, что мужчина, у которого в Сочи от истощения умер ребёнок, утверждает, что за трагедию ответственна его супруга.

19 марта суд арестовал его на два месяца.

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