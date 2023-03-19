Арестовали отца младенца, который умер от истощения в Сочи

Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключён под стражу на два месяца.

Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным следствия, подозреваемый после рождения ребёнка не менее трёх раз забирал младенца у матери и не кормил сутки.

16 марта мать младенца, который умер от истощения в Сочи, была задержана.

Как писал портал kp.ru, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы мать умершего младенца заключили под домашний арест. В настоящее время проводится судебная медэкспертиза.