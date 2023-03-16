Задержана мать младенца, который умер от истощения в Сочи

Мать младенца, который умер от истощения в Сочи, задержана.

«Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (часть 1 статьи 109 УК). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и она задержана», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным следствия, женщина родила 11 февраля ребёнка, находясь дома, за помощью в больницу она не обращалась.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребёнка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребёнок скончался до его доставления в больницу», — отметили в ведомстве.

Как пишет kp.ru, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы мать умершего младенца заключили под домашний арест. В настоящее время проводится судебная медэкспертиза.