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Задержана мать младенца, который умер от истощения в Сочи

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Мать младенца, который умер от истощения в Сочи, задержана.
Задержана мать младенца, который умер от истощения в Сочи
  • РИА Новости

«Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (часть 1 статьи 109 УК). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и она задержана», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным следствия, женщина родила 11 февраля ребёнка, находясь дома, за помощью в больницу она не обращалась.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребёнка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребёнок скончался до его доставления в больницу», — отметили в ведомстве.

Как пишет kp.ru, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы мать умершего младенца заключили под домашний арест. В настоящее время проводится судебная медэкспертиза.

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