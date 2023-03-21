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РИА Новости: арестованный блогер-сыроед утверждает, что в смерти его сына виновата супруга

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Мужчина, у которого в Сочи от истощения умер ребёнок, утверждает, что за трагедию ответственна его супруга, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: арестованный блогер-сыроед утверждает, что в смерти его сына виновата супруга
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«Во время допроса мужчина обвинил гражданскую супругу в смерти сына», — сказал собеседник агентства.

19 марта суд на два месяца арестовал отца младенца, который умер от истощения в Сочи.

Как сообщил Следственный комитет, расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга и его 33-летней сожительницы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его действия квалифицированы по статье «убийство».

Следователи установили, что сожители проживали в съёмном жилье в посёлке Вардане (Лазаревский район Сочи).

По версии следствия, обвиняемый, который придерживается взглядов «сыроедения» и практик длительного отказа от пищи и воды, решил привлекать к этим методикам своего новорождённого сына.

Когда 8 марта родители повезли ребенка в больницу, мальчик скончался.

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