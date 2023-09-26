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Суд в Сочи вынес приговор матери погибшего от истощения ребёнка

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Суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идёт о семье известного блогера-сыроеда. 

«Мировой судья... огласил приговор в отношении Оксаны Мироновой... Суд приговорил признать её виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отец ребёнка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проводил систематические суточные голодания новорожденного, лишая его пищи, а также обливал его холодной водой.

Миронова никак не препятствовала своему сожителю, хотя обязана была оказать помощь ребёнку.

Ранее родственники 33-летней Оксаны Мироновой выразили мнение, что её сожитель, блогер-сыроед Максим Лютый, якобы хотел поставить эксперимент и попытаться вырастить из сына праноеда — человека, который питается лишь энергией солнца.

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