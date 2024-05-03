ТАСС: в Москве арестованы ещё два фигуранта по делу экс-главы проекта «Гостех»

Тверской суд Москвы арестовал двух новых фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко.

Об этом информирует ТАСС.

Речь идёт о гендиректоре ООО «РСВ» Антоне Аникине и менеджере ООО «Клевер» Артёме Прошко.

Отмечается, что обе компании выступали подрядчиками при создании обучающей платформы.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего директора «Гостеха» Демченко.

5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».