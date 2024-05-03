RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: в Москве арестованы ещё два фигуранта по делу экс-главы проекта «Гостех»

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы арестовал двух новых фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко.

Об этом информирует ТАСС.

Речь идёт о гендиректоре ООО «РСВ» Антоне Аникине и менеджере ООО «Клевер» Артёме Прошко.

Отмечается, что обе компании выступали подрядчиками при создании обучающей платформы.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего директора «Гостеха» Демченко.

5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить