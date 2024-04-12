Cуд отправил в СИЗО бывшего директора «Гостеха» Демченко
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Задержан Демченко Ярослав Леонидович», — сказано в сообщении.
Отмечается, что он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сказано в заявлении.
5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».