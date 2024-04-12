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Cуд отправил в СИЗО бывшего директора «Гостеха» Демченко

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Экс-директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Cуд отправил в СИЗО бывшего директора «Гостеха» Демченко
  • Gettyimages.ru
  • © Nicholas Nace

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержан Демченко Ярослав Леонидович», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сказано в заявлении.

5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».

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