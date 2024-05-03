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МИД Грузии: Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.

Информация об этом опубликована на сайте МИД страны.

«Проведение визита с условиями не соответствует духу партнёрства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вашингтон призывает Тбилиси подтвердить стремление в ЕС и НАТО.

Также американский посол в Грузии Робин Данниган заявил, что в Тбилиси отказались обсуждать вопросы стратегического партнёрства.

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