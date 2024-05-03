МИД Грузии: Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.

Информация об этом опубликована на сайте МИД страны.

«Проведение визита с условиями не соответствует духу партнёрства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вашингтон призывает Тбилиси подтвердить стремление в ЕС и НАТО.

Также американский посол в Грузии Робин Данниган заявил, что в Тбилиси отказались обсуждать вопросы стратегического партнёрства.