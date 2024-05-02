Посол США: в Тбилиси отказались обсуждать вопросы стратегического партнёрства

Власти Грузии ответили отказом на приглашение посетить США для обсуждения вопросов, касающихся стратегического партнёрства и помощи. Об этом заявила американский посол в Грузии Робин Данниган.

По её словам, которые приводятся на странице диппредставительства в социальных сетях, ожидалось, что в этой встрече примут участие высокопоставленные должностные лица Грузии и США.

«К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — отметила Данниган.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что антизападная риторика Грузии ставит под угрозу членство страны в ЕС и НАТО.