Посол США: в Тбилиси отказались обсуждать вопросы стратегического партнёрства
- Gettyimages.ru
По её словам, которые приводятся на странице диппредставительства в социальных сетях, ожидалось, что в этой встрече примут участие высокопоставленные должностные лица Грузии и США.
«К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — отметила Данниган.
Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что антизападная риторика Грузии ставит под угрозу членство страны в ЕС и НАТО.