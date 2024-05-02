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Госдеп: Грузия рискует членством в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики

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Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах.

Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

«Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.

Также политолог Петре Мамрадзе отметил, что в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов.

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