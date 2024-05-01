Политолог: в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов

В Грузию продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, благодаря которым оппозиция с лёгкостью проплачивает акции протеста против принятия закона об иноагентах, сообщил Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе.

«Мы видим, что это не общенародный, спонтанный протест, мы видим членов «Нацдвижения», соратников Саакашвили в виде главарей и дирижёров этой хорошо спланированной акции, на которой хотят устроить провокации для смены власти. Эти люди постоянно работают для «картины», ведут себя так, чтобы их операторы запечатлели, как полиция с ними расправляется», — сказал Мамрадзе.

Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека. Во время разгона демонстрантов пострадали шестеро сотрудников МВД. Правоохранители попытались разогнать митингующих с помощью светошумовых гранат и газа.

Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса.