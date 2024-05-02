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Посол США: Вашингтон призывает Тбилиси подтвердить стремление в ЕС и НАТО

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Правительству Грузии необходимо подтвердить приверженность интеграции в НАТО и ЕС. С таким призывом к Тбилиси обратились США.
Посол США: Вашингтон призывает Тбилиси подтвердить стремление в ЕС и НАТО
  • AP

Как сообщила в социальных сетях американский посол в Грузии Робин Данниган, США остаются преданы прочным отношениям и желают грузинскому народу «только мира, стабильности и процветания».

«Мы призываем правительство вновь подтвердить приверженность евро-атлантическому будущему страны, как это написано в Конституции Грузии», — отметила она.

Помимо этого, американский посол сообщила об отказе Грузии обсуждать вопросы стратегического партнёрства.

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