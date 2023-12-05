Швейцарский эксперт: Запад цинично воспользовался Украиной для борьбы с Россией

Стратегия Запада в отношении России потерпела провал, и никакого плана Б сейчас нет, считает бывший офицер швейцарской разведки Жак Бо. В интервью Die Weltwoche он отметил циничность поведения Запада: американские политики и СМИ сами говорили о том, что война на Украине — это дешёвый способ бороться с Россией, не подвергая риску жизни собственных военных. При этом Запад недооценил Россию, которую долгое время продолжал считать слабой.

Стратегия Запада, как и санкции, как и военная поддержка [Украины], потерпела провал. И теперь приходится цитировать слова Альберта Эйнштейна: глупо продолжать делать то, что не работает. Так что теперь надо, чтобы был план Б. В том, что касается этой войны и обращения с Россией, — есть ли у Запада план Б? Как вы думаете, план Б хотя бы просматривается? Может быть, в качестве небольшой наводки: недавно я был проездом в Германии, и там я между строк узнал из дипломатических кругов в самом широком смысле, что и в Германии, хотя они утверждают противоположное на ток-шоу и в газетах, — что правительство, по сути, уже не верит, что заявленные Зеленским и его партнёрами на Западе цели могут быть достигнуты. Однако есть ли план Б, господин Бо?

ЖАК БО, экс-офицер швейцарской разведки: Я думаю, в данный момент нет никакого настоящего плана Б. Присутствуют различные мнения. И если бы план Б вообще появился, то он точно поступил бы из Вашингтона, а не из Берлина, если говорить честно.

Могу я здесь добавить — это просто личное мнение, личное впечатление, — мне кажется циничным то, что Запад сделал с Украиной. Как вы уже отмечали ранее, военные верили, что русские войска так плохи. Мы ведь — американцы, но также и немцы, и швейцарцы, наши члены федерального совета внушили Зеленскому, который борется за свою страну, это я вовсе не хочу критиковать, — мы ведь внушили ему чувство, что он почти святой. Как Грета Тунберг. Его возвысили так высоко, а теперь ему снова позволили упасть. Мне это немного напоминает то, что происходило в Грузии в 2008 году, когда чествовали бывшего тогда президентом Саакашвили. Тогда он напал на Россию в Южной Осетии, и потом его просто отбросили, как горячую картошку. Разве это не циничное поведение Запада, как вы считаете?

ЖАК БО: Это так. Причём американские политики говорили: война на Украине — это дешёвый способ бороться с Россией, не подвергая угрозе жизни наших военных. Это означает — и об этом писала американская пресса, этого ни разу не было во французской, франкоязычной прессе, но американские издания говорили об этом. То есть об этом сообщалось. Они говорили: мы можем сражаться с Россией без больших потерь. Это значит: мы абсолютно цинично использовали Украину. И всё, что сегодня происходит, в конечном итоге проистекает из неверной оценки России до войны. Постоянно подразумевалось, что Россия — слабая страна, с экономикой, как у Италии или Испании.

Постоянно говорили — как у Португалии. Португалия Востока.

ЖАК БО: Именно. Но это не совсем верно, не так ли? И в этом проблема оценки этого конфликта и конфликтов в целом, это касается и Ближнего Востока. Из общей совокупности фактов выбираются только те, которые…

Которые нам подходят.

ЖАК БО: Именно. И при этом забывают или отметают все факты, которые нас не удовлетворяют, — и это проблема.

Дата публикации 03 декабря 2023 года.