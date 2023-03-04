Samnytt: жители Швеции стали реже принимать душ из экономии

В Швеции растущая инфляция привела к тому, что скандинавы стали реже принимать душ, сообщает Samnytt. Согласно последнему исследованию общественного мнения, почти каждый пятый житель страны изменил свои гигиенические привычки под влиянием резкого роста цен на электроэнергию, водоснабжение и продукты питания.

Новое социологическое исследование шведского Центра изучения общественного мнения Sifo показывает, что экономический спад ударил по гигиеническим привычкам скандинавов. Как выясняется, почти каждый пятый швед (17%) признался в том, что стал реже принимать душ из-за инфляции и роста цен. Теперь жители страны вынуждены обходиться меньшим семейным бюджетом, что влияет на их гигиену, передаёт Samnytt.

По данным опроса, больше всего на душе стали экономить женщины в возрасте 65—79 лет (26% опрошенных). Реже принимают душ более одной из четырёх женщин этого возраста. Кроме того, каждый десятый швед в возрасте 30—49 лет (11%) старается принимать душ не дома, а, например, на работе. Почти каждая десятая жительница Швеции (8%), теперь покупает меньше средств гигиены, а каждая седьмая (14%) заявляет, что заменила дорогие средства гигиены более дешёвыми бюджетными аналогами, сообщает Samnytt.

Жителям Швеции специалисты советуют принимать так называемый грязный душ, то есть ограничиться лёгким подмыванием или вытиранием определённых частей тела влажными салфетками. Для снижения потребления энергии шведам также рекомендуют принимать холодный душ, резюмирует Samnytt.



