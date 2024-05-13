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Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе

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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.
Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе
  • РИА Новости

«Наир действительно хочет попробовать силы в Европе, как и многие наши ребята, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, как сложится. Давайте сейчас не будем об этом говорить», — приводит слова Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 29 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что у Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился сын. 

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