Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе
- РИА Новости
«Наир действительно хочет попробовать силы в Европе, как и многие наши ребята, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, как сложится. Давайте сейчас не будем об этом говорить», — приводит слова Клюева Metaratings.
В нынешнем сезоне 25-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 29 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что у Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился сын.