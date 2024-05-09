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У Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился сын

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У телеведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна родился сын.

«Я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик», — приводит слова Ромашкиной «Матч ТВ».

Она отметила, что об имени мальчика они пока распространяться не будут.

2 ноября 2023 года стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 28 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Тикнизяна назвал три чемпионата, в которых футболист «Локомотива» может продолжить карьеру.

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