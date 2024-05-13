Премьер-министр Грузии исключил вероятность организации «майдана» в стране
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Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передаёт ТАСС.
Кобахидзе обосновал свою точку зрения тем, что грузинская оппозиция находится в меньшинстве. Также премьер считает, что его соотечественники-оппозиционеры полностью себя дискредитировали.
«Тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — подчеркнул Кобахидзе.
Ранее премьер-министр заявил, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем, окончательном чтении примет закон об иноагентах.