Премьер-министр Грузии исключил вероятность организации «майдана» в стране

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отрицает, что в стране может произойти «майдан» по украинскому сценарию.

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Кобахидзе обосновал свою точку зрения тем, что грузинская оппозиция находится в меньшинстве. Также премьер считает, что его соотечественники-оппозиционеры полностью себя дискредитировали.

«Тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее премьер-министр заявил, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем, окончательном чтении примет закон об иноагентах.