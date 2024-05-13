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Глава КХЛ: вопрос лимита на легионеров будем обсуждать с новым министром спорта

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о вопросе относительно лимита на легионеров в лиге.
Глава КХЛ: вопрос лимита на легионеров будем обсуждать с новым министром спорта
  • Gettyimages.ru

«Это правило меняется после изменений в приказе Минспорта. Не было разговоров о том, что лимит на пять легионеров введён только на один сезон. С новым министром спорта будем прорабатывать этот вопрос», — цитирует Морозова РИА Новости.

В настоящее время клубы КХЛ могут заявить не более трёх легионеров для участия в матчах.

15 апреля Федерация хоккея России (ФХР) утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

Ранее голкипера «Локомотива» Исаева признали лучшим вратарём сезона-2023/24 в КХЛ.

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